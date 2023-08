Auf dem weltgrössten Automarkt China sind die Auslieferungen von Pkw im Juli nicht so deutlich zurückgegangen wie zunächst errechnet. Im vergangenen Monat sanken die Pkw-Auslieferungen an Endkunden im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent auf 1,78 Millionen Autos, wie der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) am Dienstag in Peking mitteilte. Vorläufige Berechnungen waren von einem Rückgang in der Grössenordnung von 5 Prozent ausgegangen. Bereits im Juni wurde ein leichtes Minus verzeichnet. Hintergrund ist, dass die Regierung in Peking zur Jahresmitte 2022 mit Subventionen den Kauf von Autos angekurbelt hatte, nachdem die Covid-Pandemie die Wirtschaft der Volksrepublik zuvor belastet hatte.

08.08.2023 10:17