Der erste Vorfall ereignete sich laut dem japanischen Verteidigungsministerium südöstlich von Okinawa. Dabei habe ein vom Flugzeugträger «Liaoning» der chinesischen Marine gestartetes J-15-Kampfflugzeug immer wieder für kurze Zeit seinen Feuerleitradar auf einen F-15-Kampfflugzeug der japanischen Luftselbstverteidigungskräfte gerichtet. Der japanische Jet sei zuvor wegen des Eindringens des chinesischen Flugzeugs in den Luftraum alarmiert worden, hiess es weiter.