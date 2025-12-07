Der erste Vorfall ereignete sich laut dem japanischen Verteidigungsministerium südöstlich von Okinawa. Dabei habe ein vom Flugzeugträger «Liaoning» der chinesischen Marine gestartetes J-15-Kampfflugzeug immer wieder für kurze Zeit seinen Feuerleitradar auf einen F-15-Kampfflugzeug der japanischen Luftselbstverteidigungskräfte gerichtet. Der japanische Jet sei zuvor wegen des Eindringens des chinesischen Flugzeugs in den Luftraum alarmiert worden, hiess es weiter.
Der zweite Vorfall habe sich etwa zwei Stunden später ereignet. Dabei habe ein ebenfalls von der «Liaoning» gestarteter chinesischer J-15-Jet ein anderes japanisches Kampfflugzeug mit seinem Feuerleitradar erfasst, hiess es weiter.
Der Feuerleitradar dient Kampfjet-Piloten dazu, sich bewegende Ziele im Visier zu behalten - und gibt ihnen die Möglichkeit, auf sie zu feuern. Moderne Kampfjets können über Bordsysteme erkennen, wenn ein anderes Flugzeug sie mit dem Feuerleitradar erfasst.
Wie Verteidigungsminister Shinjiro Koizumi vor Journalisten bekanntgab, drückte Tokio gegenüber Peking seinen «energischen Protest» gegen das Vorgehen der chinesischen Jets zum Ausdruck.
Hintergrund der Vorfälle ist ein seit Wochen schwelender diplomatischer Streit zwischen China und Japan. Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi hatte Anfang November gesagt, eine militärische Eskalation des Taiwan-Konflikts etwa durch den Einsatz chinesischer Kriegsschiffe könne auch Japan in seiner Existenz bedrohen. Für den Fall eines solchen «Worst-Case-Szenarios» schloss die Regierungschefin den Einsatz japanischer Soldaten nicht aus.
China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Japan hatte Taiwan, das nur rund 60 Kilometer von der nächstgelegenen japanischen Insel entfernt ist, bis 1945 jahrzehntelang besetzt gehalten.
