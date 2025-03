Wenn Plattformen wie Temu und Co. sich auch an die gleichen Regeln wie Schweizer Anbieter halten müssen, dann würde ein beträchtlicher Teil ihres Preisvorteils verschwinden. «Wenn Temu nicht mehr 50 Prozent günstiger ist, sondern nur noch 15 Prozent, dann überlegt es sich der Konsument eher noch einmal», so Egger.