«Es scheint, dass deutlich mehr ausländische Wissenschaftler, insbesondere mit chinesischen Wurzeln, nach China zurückkehren als noch vor etwa zehn Jahren», sagt Futao Huang, Professor an der Universität Hiroshima in Japan. Der finnische Waldspezialist Markku Larjavaara erhielt 2019 eine Stelle an der renommierten Universität Peking, nachdem er festgestellt hatte, dass es in seinem Heimatland «ziemlich schwierig ist, Professorenstellen zu bekommen».