Der weltgrösste Automarkt China nimmt im Oktober Fahrt auf. Nach Schätzungen des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) dürften die Pkw-Verkäufe gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,2 Prozent steigen. Das teilte der Lobbyverband am Donnerstag in Peking mit. In den Vormonaten war der Gesamtmarkt bei deutlich steigenden Verkäufen von Elektroantrieben insgesamt mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Zuletzt hat die Regierung der Volksrepublik aber wieder mit erhöhten Kaufanreizen bei Elektroautos für mehr Schwung gesorgt.