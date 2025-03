Der Detailhandelsumsatz zog im Zeitraum Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent an, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Experten hatten im Schnitt 3,8 Prozent erwartet. Damit hat der Umsatz im Detailhandel auch im Vergleich zum Dezember noch einmal zugelegt.