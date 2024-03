Der chinesische Handyhersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroauto zum Verkauf angeboten und ist damit in das Rennen um den schwerumkämpften E-Auto-Markt in China eingestiegen. Das Modell SU7 solle das schönste, am besten zu fahrende und smarteste Auto sein, sagte Xiaomi-Chef Lei Jun am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Vorstellung. Je nach Modell soll das Auto in China umgerechnet zwischen 27 700 und 39 000 Euro kosten. Das in Deutschland meist für seine preiswerten Smartphones bekannte Unternehmen will damit den Platzhirschen BYD und Tesla Konkurrenz machen. Pläne für den deutschen Markt standen zunächst nicht fest.