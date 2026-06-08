Insolvenzverfahren im vergangenen Jahr

Bisheriger Perlon-Eigentümer war die Serafin-Gruppe, ein der Augsburger Unternehmerfamilie Haindl gehörender Finanzinvestor mit Sitz in München. Die Perlon-Gruppe war 2025 in finanzielle Schwierigkeiten geraten, am 1. Oktober hatte das Amtsgericht Augsburg das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Die Gruppe stellt Kunststofffasern unter anderem für Papiermaschinen, Bürsten und Medizintechnik her. Die Chefetage bei Serafin hatte dann offenkundig entschieden, sich von der Perlon-Gruppe zu trennen, Wuxi Xingda Nylon setzte sich demnach in einem internationalen Investorenprozess durch. Der chinesische Mutterkonzern der Gesellschaft ist nach Angaben auf der Firmenwebseite ein grosser Styroporhersteller. Wuxi ist eine grosse Industriestadt unweit von Shanghai.