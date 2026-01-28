Am Aktienmarkt kam dies zunächst gut an: Die Aktie legte deutlich zu. Im Zuge der Analystenkonferenz zu dem vorgelegten Zahlenwerk kamen die Titel aber immer deutlicher unter Druck. Zuletzt verloren sie zwei Prozent. Das Papier befindet sich seit Anfang September im Aufwind und der Wert hat sich seitdem fast verdoppelt. Seit dem Jahreswechsel beläuft sich das Kursplus auf knapp 30 Prozent.