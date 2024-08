Der Chipkonzern AMD nimmt auf seiner Aufholjagd zum KI-Primus Nvidia rund fünf Milliarden Dollar für einen Zukauf in die Hand. AMD übernimmt die auf Technik für Rechenzentren spezialisierte US-Firma ZT Systems. Der Kaufpreis soll in bar und Aktien gezahlt werden. Der Betrag von 4,9 Milliarden Dollar (4,4 Mrd Euro) enthält auch eine erfolgsabhängige Zahlung von 400 Millionen Dollar. Die AMD-Aktie legte am Montag nach der Ankündigung zeitweise um rund 2,5 Prozent zu.