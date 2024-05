Erst vergangenen Monat kündigte SK Hynix den Bau eines neuen Speicherchip-Komplexes in Südkorea für 14,6 Milliarden US-Dollar (rund 13,6 Mrd Euro) an, um die Nachfrage zu decken. Das Unternehmen errichtet ausserdem sein erstes Chip-Werk in den USA für fast vier Milliarden Dollar./lfi/men/jha