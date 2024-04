Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix will sein erstes Chip-Werk in den USA aufbauen. Dafür seien Investitionen von 3,87 Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd Euro) geplant, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Donnerstag mit. Im Bundesstaat Indiana soll eine Produktionsstätte sowie ein Forschungszentrum für Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) entstehen, die für Produkte mit Künstlicher Intelligenz notwendig sind. In dem Werk sollen dabei die einzelnen Chips weiterverarbeitet werden. Dabei werden diese samt ihrer Anschlussstellen mit einem Trägermaterial ummantelt (Packaging), ein Schritt zwischen der Fertigung von Chips aus Wafern und deren Einbau in elektronische Geräte.