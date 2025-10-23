Der Chiphersteller STMicroelectronics bekommt weiterhin eine nur schleppende Nachfrageerholung der Autobauer und der Industrie zu spüren. Der Infineon-Konkurrent erzielte laut einer Mitteilung vom Donnerstag im dritten Quartal einen Umsatz von knapp 3,2 Milliarden US-Dollar (2,8 Mrd Euro). Das ist im Vergleich zum zweiten Jahresviertel zwar eine Erholung um gut 15 Prozent, aber zwei Prozent weniger als vor einem Jahr. Für das Schlussquartal stellt STMicro-Chef Jean-Marc Chery Erlöse in Aussicht, die etwas unter oder über dem dritten Quartal liegen könnten.