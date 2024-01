Der taiwanische Chiphersteller TSMC hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. So belief sich der Umsatz auf 625,5 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 17,1 Milliarden Franken) und damit auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger Erlös für den weltweit grössten Auftragsfertiger gerechnet. Dabei profitierte Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) von der Nachfrage nach Chips im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz seiner Kunden Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD).

10.01.2024 08:33