Der taiwanische Chip-Hersteller TSMC hat im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnwachstum die Erwartungen übertroffen. Der Konzern profitierte dabei weiter von der starken Nachfrage nach Chips für Rechenzentren und dem Ausbau von leistungsstarken KI-Anwendungen. Der Nettogewinn stieg im vierten Quartal um 35 Prozent auf rund 506 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 13,7 Mrd Euro), wie der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet, die TSMC-Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel auf ein Rekordhoch. Auch Papiere von Branchenausrüstern zogen spürbar an.