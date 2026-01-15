Im Schlussquartal erzielte der Konzern umgerechnet in US-Währung einen Umsatz von 33,7 Milliarden Dollar (rund 28,9 Mrd Euro), ein Anstieg um gut ein Viertel zum Vorjahreszeitraum. Für das laufende erste Quartal peilt das Management einen Umsatz zwischen 34,6 und 35,8 Milliarden Dollar an, was die Erwartungen von Analysten ebenfalls übertrifft. Die Investitionen sollen sich 2026 auf 52 bis 56 Milliarden Dollar belaufen.