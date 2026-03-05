Die KI-bezogenen Geschäfte stimmen den Chipkonzern Broadcom für das laufende zweite Geschäftsquartal und darüber hinaus optimistisch. In den drei Monaten bis Ende April dürfte der Umsatz zum Vorjahreszeitraum um 47 Prozent auf rund 22 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd Euro) zulegen, teilte der Apple-Zulieferer bereits am Mittwochabend in San Jose mit.