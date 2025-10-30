Das Papier gewann gar nach dem Handelsstart hinzu, drehte aber dann ins Minus und verlor zuletzt am Nachmittag 0,7 Prozent auf 91,39 Euro. Damit steht seit Jahresbeginn ein Kursgewinn von noch rund 3 Prozent zu Buche. Bereinigt um die Sonderlasten bei Porsche und die Auswirkungen höherer Zölle vor allem in den USA hätte die operative Gewinnmarge im Quartal bei 5,0 Prozent gelegen, hiess es vom Konzern. Das war etwas besser als von Analysten erwartet.