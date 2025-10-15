Für das kommende Geschäftsjahr, das ASML als Wachstumsjahr in Aussicht gestellt hatte, zeigte sich Konzernchef Fouquet zurückhaltend. So sehe man anhaltend starke Entwicklungen bei den Kunden aus der KI-Branche. Gleichzeitig erwarte das Unternehmen, dass die Nachfrage in China und damit auch der Gesamtumsatz in dem asiatischen Land 2026 deutlich zurückgehen werde. «Wir gehen nicht davon aus, dass der Gesamtumsatz 2026 unter dem von 2025 liegen wird.» Weitere Details zu 2026 will das Unternehmen im Januar bekannt geben./mne/stk