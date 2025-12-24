In Überschallgeschwindigkeit unterwegs

Um dies herauszufinden, müssten wir wissen, wie viele Kilometer das Christkind zurücklegt. In Wirklichkeit fliegt das Christkind vermutlich auf direktem Weg von Haus zu Haus. Da aber nicht bekannt ist, wo genau wie viele Kinder wohnen, hilft eine Annäherung: Das Schweizer Strassennetz mit seinen 85'151 Kilometern. Es deckt das Land dicht ab, verbindet praktisch jedes bewohnte Gebiet und ist damit ein realistischer Indikator für die Distanzen, die das Christkind zurücklegen müsste, wenn es von Haustür zu Haustür gelangen wollte.