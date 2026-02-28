2018: Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen

Im Mai 2018 kündigt Trump in seiner ersten Amtszeit einseitig das 2015 geschlossene Wiener Abkommen über das iranische Atomprogramm (JCPOA) auf - denn dieses sei einer der «schlechtesten Deals aller Zeiten» gewesen. Trump kritisierte, dass das Abkommen sich rein auf die nukleare Anreicherung fokussiert habe. Das Raketenprogramm des Irans und die negativen Folgen durch das Aufheben von Sanktionen, durch die wieder Geld ins Land fliessen konnte, wurden dagegen nicht berücksichtigt.