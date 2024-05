Wurden in der Stadt im August 2022 noch zehn Spritzen pro Woche aufgefunden, waren es ein Jahr später bereits 90. Auch die Zahl der Obdachlosen in Chur verdreifachte sich seit Januar 2022. Im August 2023 waren es knapp über 40 Personen ohne festen Wohnsitz in der Bündner Kantonshauptstadt.