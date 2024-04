Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com schafft es nicht, ihren Jahresbericht fristgerecht auf Ende April zu veröffentlichen. Man werde bei der Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX eine Verlängerung der Frist beantragen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit.