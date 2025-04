Beim Wechsel eines grösserem Aktienpaketes der Genfer Beteiligungsgesellschaft Ci Com kommt es zu einer gewissen Verzögerung. Der Hauptaktionär Dual Holding mit Sitz in Freiburg und die Sebrina Holding mit Sitz in Genf hätten vereinbart, die Frist für den Vollzug des angekündigten Verkaufs des von Dual gehaltenen Ci-Com-Pakets an Sebrina bis zum 15. April zu verlängern, teilte Ci Com am Dienstag mit.