Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com kann ihren Jahresbericht nicht wie geplant per 31. Mai vorlegen. Man habe der Schweizer Börse SIX mitgeteilt, dass die vor einem Monat gewährte Fristverlängerung nicht eingehalten werden könne, heisst es in einer Mitteilung des Unternehmen vom Donnerstagabend.