Die an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungsgesellschaft CI Com hat im Geschäftsjahr 2023 erneut rote Zahlen geschrieben. Der Reinverlust erhöhte sich auf 1,13 Millionen Franken nach gut 279'000 Franken im Vorjahr massiv, wie das Unternehmen aufgrund provisorischer Zahlen am Mittwochabend mitteilte.