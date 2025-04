Die Beteiligungsgesellschaft CI Com verschiebt die Publikation des Geschäftsberichts für 2024 auf Ende Mai. Das vor kurzem bei der Schweizer Börse SIX eingereichte Gesuch um eine Verschiebung wurde bewilligt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Dekotierungsverfahren der Börsenregulierungsstelle SER läuft indes weiter.