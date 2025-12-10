«Die Gewinnwarnung von Cicor kommt sehr überraschend», heisst es in einem Kommentar der ZKB. Die Belastung durch die Franken-Aufwertung sei lange bekannt gewesen, ebenso die schwache Wirtschaft in Deutschland. «Daher vermuten wir, dass vereinzelte Kunden vor Jahresende ihre Abrufe gestoppt und um Verschiebung ins nächste Jahr gebeten haben.»