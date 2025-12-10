Der Elektronikfertiger senkte unter anderem wegen verzögerter Kundenauslieferungen in Deutschland die Jahresprognose für 2025 - und das kurz nach dem Investorentag. Zudem scheint die Übernahme von TT Electronics auf der Kippe zu stehen.
Die Titel geben 26,0 Prozent nach und notieren bei 136,50 Franken. Im bisherigen Jahresverlauf hatten sich die Aktien allerdings verdreifacht. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI verliert am Mittwoch 0,6 Prozent.
«Die Gewinnwarnung von Cicor kommt sehr überraschend», heisst es in einem Kommentar der ZKB. Die Belastung durch die Franken-Aufwertung sei lange bekannt gewesen, ebenso die schwache Wirtschaft in Deutschland. «Daher vermuten wir, dass vereinzelte Kunden vor Jahresende ihre Abrufe gestoppt und um Verschiebung ins nächste Jahr gebeten haben.»
(AWP)