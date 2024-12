Organisch entwickle sich Cicor recht zügig an das obere Ende der Bandbreite für das EBITDA-Margenziel bis 2028 von 10 bis 13 Prozent. Da das Unternehmen aber auch durch Übernahmen wachsen will, müssten die akquirierten Unternehmen auch erst auf dieses Niveau gebracht werden. Wichtiger sei, dass in einem normalen Umfeld innerhalb Jahresfrist die Hälfte des EBITDA in freien Cashflow umgewandelt werde.