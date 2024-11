Mit der Akquisition in Schweden werde eine «bedeutende Präsenz» in den nordischen Ländern aufgebaut, teilte der Elektrokomponenten-Hersteller am Freitag mit. Nordic Engineering Partners beschäftige in vier Entwicklungsbüros in der Region Stockholm insgesamt 45 Mitarbeitende und habe im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 52 Millionen schwedische Kronen (rund 4,2 Millionen Fr.) erzielt. Die Marge sei «attraktiv».