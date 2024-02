Der Elektronikkomponenten-Hersteller Cicor hat 100 Prozent der Anteile am rumänischen Unternehmen Evolution Medtec übernommen. Die Firma mit Sitz in Bukarest bietet Entwicklungsdienstleistungen mit Fokus auf medizinische und paramedizinische Anwendungen. Mit der Übernahme will Cicor seine Entwicklungskompetenzen im medizinaltechnischen Bereich erweitern, wie es in einem Communiqué vom Mittwoch heisst.

28.02.2024 07:51