Die Massnahmen führen zu einem Stellenabbau von rund 220 Positionen, was 5 Prozent der Gesamtbelegschaft entspricht, wie es weiter heisst. Neben dem Verkauf in Tunesien werden die Produktionsaktivitäten des Mercury-Standorts in Genf nach Newport in Grossbritannien und Bronschhofen verlegt sowie der Werkzeugbau für Kunststoffspritzguss von Singapur nach Batam in Indonesien verlagert.