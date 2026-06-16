Neben dem Verkauf in Tunesien werden die Produktionsaktivitäten des Mercury-Standorts in Genf nach Newport in Grossbritannien und Bronschhofen verlegt sowie der Werkzeugbau für Kunststoffspritzguss von Singapur nach Batam in Indonesien verlagert. Ausserdem steigere der Dünnschichtsubstrat-Bereich in Wangs seine Produktivität, um die «stark wachsende Nachfrage» primär aus dem Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmarkt zu bedienen. Ferner seien Managementstrukturen in der Schweiz, Deutschland und Frankreich verschlankt worden, unter anderem in Thüringen.