Durch den Zukauf werde Cicor zum führenden Anbieter von High-End-Elektronik in Grossbritannien, teilte das Schweizer Unternehmen am Dienstag mit. Die Übernahme umfasst drei Produktionsstätten in Grossbritannien und China. Mit dieser Akquisition ist Cicor den eigenen Angaben zufolge einen weiteren Schritt bei der Strategieumsetzung hin zum europäischen Marktführer in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung vorangekommen.