Die Verschiebung sei «im besten Interesse» des Unternehmens und aller Aktionäre, geht aus einer am Mittwoch publizierten Meldung von TT an die Londoner Börse hervor. Ziel sei es, zusätzliche Zeit für die Gespräche mit den Aktionären zu gewinnen.
Das Übernahmeangebot von Cicor ist von Anfang an beim TT-Grossaktionär DBAY Advisors auf Gegenwehr gestossen. Zuletzt wurde bekannt, dass der britische Finanzinvestor, der gut 24 Prozent an TT Electronics hält, nicht nur gegen den Übernahmeplan stimmen will, sondern auch ein eigenes Angebot erwägt.
Die britische Übernahmekommission wird nun zu einem späteren Zeitpunkt die Frist festlegen, bis zu welcher DBAY entweder ein verbindliches Angebot vorlegen oder offiziell zurücktreten muss. Weitere Angaben zu allfälligen Transaktionen sollen spätestens bis zum 23. Dezember folgen.
ra/rw
(AWP)