Das Übernahmeangebot von Cicor ist von Anfang an beim TT-Grossaktionär DBAY Advisors auf Gegenwehr gestossen. Zuletzt wurde bekannt, dass der britische Finanzinvestor, der gut 24 Prozent an TT Electronics hält, nicht nur gegen den Übernahmeplan stimmen will, sondern auch ein eigenes Angebot erwägt.