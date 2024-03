70,2 Mio GBP Umsatz

TT Electronics IoT Solutions Ltd. beschäftigt den Angaben zufolge über 500 Mitarbeitende an den Standorten Hartlepool und Newport in Grossbritannien sowie Dongguan in China und verfügt über eine Produktionsfläche von insgesamt rund 25'000 Quadratmetern. Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschafteten die übernommenen Einheiten einen Umsatz von 70,2 Millionen Pfund bei einer bereinigten EBITDA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich.