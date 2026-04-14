Die Gruppe setzte in den ersten drei Monaten 160,7 Millionen Franken um und damit 22,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der wesentliche Wachstumsbeitrag sei von den im Vorjahr akquirierten Gesellschaften gekommen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das akquisitionsbedingte Wachstum von gut 33 Prozent sei allerdings von einem organischen Rückgang (6 Prozent) und einem negativen Währungseffekt von knapp 5 Prozent geschmälert worden.