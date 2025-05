Beim Erlös werde jetzt ein Anstieg um bis zu fünf Prozent auf 56,7 Milliarden Dollar (50,8 Mrd Euro) erwartet, wie der im Dow Jones notierte Netzwerktechnik-Pionier am Mittwoch in San Francisco mitteilte. Bislang hatte der Konzern einen Umsatz zwischen 56 und 56,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 14,1 Milliarden Dollar. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um knapp ein Drittel auf 2,5 Milliarden Dollar nach oben. Die Zahlen fielen besser als erwartet aus. Auch die Prognose liegt leicht über dem bisherigen Durchschnitt der Analystenschätzungen.