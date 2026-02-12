Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.