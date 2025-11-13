Der Börsenwert von Cisco kletterte im bisherigen Jahresverlauf um ein knappes Drittel auf 306 Milliarden Dollar. Die Aktie schnitt damit seit Ende 2024 besser ab als der Dow Jones Industrial Average oder der Nasdaq 100. In den fünf Jahren davor hatte das Papier allerdings mit einem Plus von lediglich 23 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als viele andere Technologietitel oder Standardwerte.