Cisco kündigte zudem ein Restrukturierungsprogramm an. Dieses wird den Angaben zufolge insgesamt zu einer Vorsteuerbelastung von einer Milliarde Dollar führen. Im Rahmen des Programms sollen im laufenden Geschäftsquartal weniger als 4.000 Arbeitsplätze gestrichen werden, das entspricht weniger als fünf Prozent der Beschäftigten. Der Plan ermögliche Investitionen unter anderem in Künstliche Intelligenz, hiess es. Zuletzt hatte mehrere grosse US-Tech-Konzerne angekündigt, im Zuge von KI-Investitionen massiv Arbeitsplätze abzubauen, wie Intel, Microsoft oder Amazon.