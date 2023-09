Der Netzwerk-Spezialist Cisco will per Übernahme zu einem der grössten Software-Unternehmen weltweit aufsteigen. Konkret will sich Cisco für voraussichtlich 28 Milliarden US-Dollar (26,2 Mrd Euro) den Datenspezialisten Splunk einverleiben, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Eine entsprechende Vereinbarung hätten sie bereits unterzeichnet.

21.09.2023 14:57