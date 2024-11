Der Umsatz dürfte im zweiten Viertel des Geschäftsjahres bei 13,75 bis 13,95 Milliarden US-Dollar (bis zu 13,2 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Vorabend nach Börsenschluss mit. Sollte es so kommen, wäre dies der erste Zuwachs seit einem Jahr. Experten rechneten bisher mit einem Wert am unteren Ende der Spanne. Für das Gesamtjahr peilt Cisco aber mit 55,3 bis 56,3 Milliarden Dollar im Mittel etwas weniger an, als sich Fachleute ausgerechnet hatten.