Bangalore, 21. Sep (Reuters) - Der US-Netzwerkausrüster Cisco will für 28 Milliarden Dollar den Cybersecurity-Anbieter Splunk übernehmen. «Zusammen werden Cisco und Splunk eines der weltweit grössten Softwareunternehmen bilden und Ciscos Geschäftsumbau hin zu wiederkehrenden Erlösen beschleunigen», hiess es in einer gemeinsamen Erklärung. Cisco kooperiert bereits seit längerem bei der Datensicherheit mit Splunk. Einem Zeitungsbericht zufolge hatte Cisco 2020 erfolglos versucht, Splunk für mehr als 20 Milliarden Dollar zu übernehmen.