Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 5 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um sechs Prozent um mehr als sieben Prozent auf 79,18 Dollar nach oben. Analysten zufolge zeigen die Zahlen, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, sich ein grösseres Stück vom KI-Kuchen abzuschneiden.
Mit dem nachbörslichen Anstieg nähert sich das Cisco-Papier seinem historischen Hoch von 82 Dollar aus dem Jahr 2000. Der Börsenwert des Unternehmens kletterte im bisherigen Jahresverlauf bis zum Handelsschluss am Mittwoch um rund ein Viertel auf 292 Milliarden Dollar. Die Aktie schnitt damit seit Ende 2024 etwas besser ab als der Dow Jones Industrial Average oder der Nasdaq 100 .
In den fünf Jahren davor hatte das Papier allerdings mit einem Plus von lediglich 23 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als viele andere Technologietitel oder Standardwerte./he/zb
