Der Autohersteller Citroën legt in der Schweiz rund 10'000 Autos zweier Modellserien still. Grund sind fehlerhafte Airbags der japanischen Firma Takata. Der sogenannte «Stop Drive» erfolgte nach einem tragischen Unfall in Reims (F) am 11. Juni. Der Importeur schreibt die betroffenen Halterinnen und Halter an.