Auch Netztarife steigen

Neben den Energietarifen passen die CKW auch die Netztarife an und führen den gesetzlich obligatorischen Messtarif ein. Dafür entfalle die Grundgebühr. Für einen durchschnittlichen Haushaltskunden hat das monatliche Mehrkosten von fünf Prozent und somit 2,35 Franken zur Folge, wie es in der Mitteilung hiess.