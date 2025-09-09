Die Integration soll im Verlauf des Jahres 2026 vonstatten gehen und Anfang 2027 abgeschlossen sein, hiess es in einer CKW-Mitteilung vom Dienstag. Die 38 Mitarbeitenden des Tochterunternehmens sollen ihre Aufgaben grösstenteils unverändert weiterführen können. Auch die elf Lehrstellen blieben erhalten.