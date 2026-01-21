In den kommenden Jahren plant die CKW, den Verlauf anderer Geothermieprojekte in der Schweiz und im Ausland zu beobachten, die mit alternativen Technologien arbeiten. «Davon versprechen wir uns Erkenntnisse, die wir auch am Standort Inwil anwenden können», wie sich Projektleiter Philipp Leppert in der Mitteilung zitieren liess.