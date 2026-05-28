Die Gesamtleistung sank im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 im Vergleich zum Vorjahr um 2 Prozent auf 594 Millionen Franken, wie CKW am Donnerstag mitteilte. Die Innerschweizer Gesellschaft sichert den Preis für den von ihr produzierten Strom im Voraus ab. Diese Strategie habe sich im Berichtszeitraum wiederum bewährt: Eine tiefere Produktionsmenge wegen längerer Revisionsarbeiten im Kernkraftwerk Gösgen sei so kompensiert worden.